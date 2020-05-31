البرلمان المصري يعلن إصابة جديدة بفيروس كورونا بين أعضائه

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وسجل البرلمان المصري، أمس السبت، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، مساء السبت، عن مصادر مطلعة بمجلس النواب المصري، تأكيدها أن النائب عمرو وطني، عضو مجلس النواب عن منطقة الزاوية الحمراء، التابعة لمحافظة القاهرة، مصاب بفيروس كورونا.
وأفادت المصادر المطلعة بأن نتيجة تحليل الفيروس للنائب عمرو وطني جاءت إيجابية، وأن حالته مستقرة، ويتلقى العلاج بأحد المستشفيات الخاصة، فيما قال المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب المصري، إن وطني، محجوز بإحدى المستشفيات الخاصة وحالته مستقرة.
وبحسب محمود فوزي، فإن مجلس النواب في تواصل مع عمرو وطني، ويتم الآن إجراء التحاليل والفحوص اللازمة، ويتلقى العناية المطلوبة، لافتا إلى أنه تم تعقيم المجلس بالكامل، اليوم السبت، استعدادا لعودة العمل بعد إجازة عيد الفطر، غدا الأحد.
ويشار إلى أن النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب المصري، أول نائبة أصيبت بفيروس كورونا، وتم احتجازها في مستشفى قصر العيني الفرنساوي بالقاهرة.
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