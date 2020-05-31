الصومال.. مقتل 18 من مسلحي "الشباب" في عملية أمنية‎

مقديشو/نور جيدي/الخليج 365

قُتل 18 عنصرا من مسلحي حركة "الشباب" الصومالية، في عملية أمنية للقوات الحكومية، جنوبي البلاد، بحسب قائد عسكري.

جاء ذلك في تصريح على لسان الجنرال عبدالحميد محمد قائد قوات المشاة بالجيش الصومالي، أدلى به لإذاعة "صوت الجيش".

وقال محمد، إن "القوات الحكومية نفذت أمس السبت عملية أمنية ضد عناصر من حركة الشباب التي كانت تختبئ في غابات قرى، قرب مدينة جنالي بإقليم شبيلى السفلى" جنوبي الصومال.

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وأضاف أن العملية جاءت بعد تلقي معلومات من سكان القرى حيث تتواجد عناصر الحركة، ما أدى إلى مقتل 18 عنصرا.

ولم يذكر الجنرال ما إذا كان الهجوم تسبب في خسائر بشرية بصفوف القوات الحكومية كما لم تعلق حركة الشباب على الهجوم على الفور.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد حركة "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.