كورونا.. وفاتان في عمان والبحرين وإصابة بتونس

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان والبحرين، الأحد، تسجيل حالة وفاة في كل منهما بكورونا، فيما سجلت تونس إصابة واحدة بالفيروس، وفق بيانات رسمية.

ففي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل وفاة، وألفا و14 إصابة.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11 ألفا و437، منها 46 وفاة، وألفان و396 حالة تعاف.

أما في البحرين، فأعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل وفاة بالفيروس، و495 إصابة، و847 حالة تعاف.

Advertisements

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11 ألفا و288، بينها 18 وفاة، و6 آلاف و673 حالة تعاف.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة واحدة بالفيروس، فيما لم تعلن وفيات جديدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و77، منها 48 وفاة، و960 حالة تعاف.

وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و183 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 371 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و753 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.