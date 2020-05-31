وأشار الوزير بحسب كلمة نقلتها الصفحة الرسمية لوزارة الصحة العراقية في "فيسبوك" إلى التنسيق مع محافظ بغداد، على تخصيص قطع أراض لكافة العاملين في درائر صحة بغداد، بغض النظر عن خدمتهم.
كما وجه الوزير شكر وتكريم لملاكات الوزارة بمبالغ مالية من الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء تأديتهم واجبابتهم في تقديم الخدمات الصحية في مؤسسات الوزارة
وثمن التميمي جهود الكوادر الصحية الكبيرة كونهم خط الصد الأول المدافع عن الوطن في هذه الأزمة.
وأكد الوزير على "اهتمام الوزارة بتوفير العناية الطبية والصحية اللازمة لهم وجميع المصابين في مؤسساتنا الصحية".
وأشار الوزير إلى الملاكات كافة بضرورة مواصلة الجهود لعلاج المصابين ولخروج البلد من من هذه الأزمة والقضاء على هذا الفايروس .
وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، تمديد حظر التجوال في البلاد لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الأحد لمواجهة تزايد حالات الإصابة بوباء "كوفيد- 19"، وذلك بعد تسجيل أعلى معدل إصابة بالوباء في البلاد أمس الجمعة بأكثر من 416 حالة، وتسجيل أكثر من 300 إصابة اليوم.
وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يمنح الكوادر الطبية هدايا سخية لجهودهم في مواجهة كورونا... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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