شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحتاج الإمام والمؤذن تصريح تنقل للصلاة خارج الحي في فترة منع التجول؟.. «توكلنا» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد تطبيق “توكلنا” أن تنقل الأئمة والمؤذنين في أوقات الحظر لأداء الصلاة بمساجد خارج الأحياء التي يُقيمون فيها، لا يتطلب الحصول على تصريح.

جاء ذلك رداً على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، بشأن هل يحتاج تنقله وقت الحظر لأداء الصلاة إن كان إماماً أو مؤذناً بمسجد خارج الحي لتصريح، ليرد التطبيق بأنه لا يتطلب الذهاب إلى المسجد الحصول على تصريح.