شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح سينما السيارات أعلى «دبي مول زعبيل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت «ريل سينما» سينما السيارات «درايف إن» في «دبي مول زعبيل»، مساء أمس الأول، في حفل خاص.
واستمتع الضيوف بعرض فيلم«Fast and Furious Hobbs and Shaw» في محيط سينمائي مع الالتزام بتوجيهات السلامة والتباعد الاجتماعي.
عند الوصول، استقبل موظفو «ريل سينما» الضيوف لمساعدتهم في ركن سياراتهم في المكان المخصص لكل منها بأسلوب لا يتطلّب التلامس، علماً أنه يُطلب من جميع الموظفين اتباع إجراءات النظافة والسلامة الصارمة. ورتبت أماكن وقوف السيارات بناءً على حجم السيارة للحصول على تجربة مشاهدة مثالية للجميع. تمكّن الضيوف بعد ذلك من الاستمتاع بموسيقى ال «دي جي»، وبدأ بعدها الفيلم الذي شاهدوه من سياراتهم المتوقفة أمام شاشة كبيرة خارجية. وأتيح سماع صوت الفيلم عن طريق ضبط راديو السيارة على تردّد خاص.
تقع سينما السيارات «درايف إن» على سطح «دبي مول زعبيل»، وهي مفتوحة أمام الجمهور اعتباراً من السبت.
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