الصين تستقبل أول طائرة تقل موظفين أوروبيين منذ بدء الوباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حطت طائرة، أمس السبت، في الصين تقل نحو مئتي موظف وعائلاتهم معظمهم ألمان، في أول رحلة عودة لأوروبيين إلى البلاد منذ تعليق التأشيرات في أواخر مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في خطوة تؤكد عودة الحياة التدريجية في انتظار رحلات أخرى مع بداية الشهر المقبل.

وهبطت الطائرة التي أقلعت الليلة قبل الماضية من فرانكفورت في ألمانيا، قبل ظهر أمس في مطار تيانجين، على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب شرقي بكين، وفق ما أكدت متحدثة باسم شركة «لوفتهانزا» للطيران لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأغلقت الصين؛ حيث ظهر الفيروس أولاً، حدودها في أواخر مارس أمام كل حاملي التأشيرات من بينهم حاملو الإقامات، خشية من موجة إصابات جديدة من الخارج.ووجد كثر أنفسهم عالقين في الخارج أمام استحالة عودتهم بعد رحيلهم من الصين في خضم أزمة تفشي الوباء.

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وكان نحو مئتي موظف في شركات ألمانية على متن طائرة التشارتر التي تسيّرها لوفتهانزا.

ويُفترض أن يخضع جميع الركاب عند وصولهم إلى قياس حرارة أجسامهم وفحص (كوفيد- 19). وينبغي أيضاً أن يخضعوا بعدها للعزل لمدة 14 يوماً.

وستُخصص الرحلة للأشخاص الذين يُعتبر حضورهم ضرورياً في الصين لغايات اقتصادية وتجارية وعلمية وتكنولوجية أو لأسباب إنسانية طارئة. وهناك أكثر من 5200 شركة ألمانية في الصين، وفق غرفة التجارة الألمانية.

وتراجع عدد الرحلات الجوية بين الصين وسائر دول العالم بشكل حاد بسبب تفشي الوباء. ويُتوقع أن يرتفع من 134 إلى 407 رحلات في الأسبوع اعتباراً من الاثنين، وفق الهيئة الصينية للطيران المدني. (وكالات)