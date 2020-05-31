«صحة أبوظبي» تلزم منشآتها بإيقاف العاملين في حال إصابتهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي

أكدت دائرة الصحة في أبوظبي، حرصها الشديد على وقاية العاملين في قطاع الرعاية الصحية بجميع المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي، عبر الإجراءات الوقائية الصارمة التي ألزمت المنشآت باتباعها، ومنها: إجراء الفحص الدوري؛ للكشف عن كورونا بشكل أسبوعي، وإيقاف العاملين عن العمل في حال إصابتهم؛ وذلك للمحافظة على صحة الكادر الطبي وأفراد المجتمع.

وشددت الدائرة على العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين أثبتت الفحوص إصابتهم بالفيروس، بأن يتم إيقافهم عن العمل، ويجب أن يكون بإمكانهم العودة إلى العمل في أقرب وقت ممكن بمجرد خلوهم من الأعراض؛ وذلك عبر ظهور نتيجتين سلبيتين متتاليتين لمسحة الأنف.

وطالبت المنشآت الصحية بمتابعة الطاقم الطبي الذين يقدمون الرعاية لمرضى كورونا، والاحتفاظ بسجل لجميع مقدمي الرعاية لحالات كوفيد19 المؤكدة، وبسبب فترة حضانة فيروس كورونا وخطر التعرض المستمر للعاملين في مجال الرعاية الصحية، يجب القيام بالمتابعة النشطة للعاملين ومراقبتهم يومياً للأعراض، إضافة إلى فحصهم عبر أخذ مسحة من الأنف بشكل أسبوعي كحد أدنى.

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العدوى التنفسية

وأوصت الدائرة المنشآت الصحية بمطالبة العاملين لديها بالإبلاغ عن أي تعرض غير محمي وكذلك مراقبة أنفسهم بانتظام للحمى وأية أعراض للعدوى التنفسية، واختبار من يعانون أعراضاً تنفسية تتوافق مع كوفيد 19 والتوقف عن العمل بناء على ذلك وتطبيق شروط العزل الصحي أثناء وجود الأعراض.

ويتوجب على الطاقم الطبي في المنشآت الصحية من الذين يقدمون الرعاية الصحية لغير مرضى كورونا، عمل فحص مسحة الأنف الإلزامي؛ للكشف عن فيروس كورونا، وتحديد نسبة الخطورة للتعرض للفيروس، وبناء عليه يتم تحديد فحص دوري لهم، كما يجب أن يقوم العاملون في الرعاية الصحية بمراقبة ذاتية للأعراض، ويجب اختبارهم إذا ظهرت عليهم أية أعراض.

وأشارت الدائرة إلى أنه سيتم تغطية تكاليف الفحص الطبي لفيروس كورونا للعاملين في الرعاية الصحية؛ وذلك ضمن البرامج الممولة من الحكومة والتي تشمل جميع المواطنين، وعمالة الخدمة المساعدة التي تعمل في منازلهم، وأصحاب الهمم، والنساء الحوامل، إضافة إلى المقيمين فوق سن الخمسين عاماً، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومن تظهر عليهم أعراض المرض، إلى جانب المخالطين للحالات الإيجابية.