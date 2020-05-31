ألمانيا تواجه «الجائحة» بمليـــار كـــوب قهـــوة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ازداد معدل استهلاك القهوة بشكل كبير وفق ما أعلنه الاتحاد الألماني للقهوة. على الرغم من إغلاق المقاهي والمطاعم في ألمانيا، مع تفشي جائحة «كورونا».

وارتفع استهلاك القهوة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين بنحو 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وأوضح الاتحاد أنه في الوقت الذي تراجع فيه استهلاك القهوة في المقاهي والمطاعم بنسبة 76%، ازداد الاستهلاك في المنازل بنسبة 20%. وبلغ معدل استهلاك القهوة في ألمانيا نحو 166 لتراً لكل شخص، بزيادة لترين عن استهلاك عام 2018، وهي الزيادة التي تقدر بنحو مليار كوب. وقال هولجر برايبيش، الرئيس التنفيذي للاتحاد:«زاد استخدام ماكينات القهوة خلال الشهرين الماضيين بنسبة 10%».