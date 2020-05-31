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فيديو وصور.. أجواء روحانية فى أول صلاة جماعة بالحرم النبوى ومساجد السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  فى أول صلاة جماعة بعد الإغلاق بسبب فيروس ، أدت جموع المصلين بالمسجد النبوى وجميع مساجد المملكة العربية السعودية صلاة فجر اليوم الأحد.

 

 

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فيديو | التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من #كورونا خلال أدائهم #صلاة_الفجر في #المسجد_النبوي#الإخبارية #نعود_بحذر pic.twitter.com/PvFSOuDixK— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)

 

 

 

⁧#فيديو⁩ || ????
استقبال المصلين لأداء صلاة الفجر في ⁧#المسجد_النبوي⁩ الشريف بـ ⁧#المدينة_المنورة⁩. pic.twitter.com/gIMcYcgjzq— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina)

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#فيديو ||

من رحاب #المسجد_النبوي الشريف لأداء صلاة الفجر. pic.twitter.com/1uHumipFAv— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina)

 

 

 

فيديو | مراسل #الإخبارية سعود النفيعي من أحد مساجد #الرياض أثناء تأدية #صلاة_الفجر وفق الإجراءات الاحترازية pic.twitter.com/KGIV2FgVWh— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net)

 

 

 

وشهد المسجد النبوى حضور كثيف من المصلين وأجواء روحانية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المفروضة من ارتداء الكمامات ومراعات التباعد، حيث تم فحص درجات حرارة جميع المصلين قبل الدخول مع مراعات المسافات المحددة أثناء الصلاة.  

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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