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شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم» توثق مخالفات الاختبار التجريبي وتؤكد تطبيق عقوبات ضد المخالفين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنها رصدت بعد تطبيق الاختبار التجريبي “عن بعد”، تصوير ونشر أسئلة الاختبار على مواقع التواصل.
وأصدرت الهيئة بياناً على حسابها بموقع “تويتر”،كشفت فيه أنه تم حصر وتوثيق ما نشر وإحالته للجهات المختصة للتعامل معه وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأوضحت الهيئة أنه “سيتم التعامل مع المخالفات التي رصدها النظام للمختبرين لتفادي تكرارها في الاختبار الفعلي، مؤكدة على تطبيق العقوبات بحق المخالفين حسب ما نصت عليه اللائحة التي أقر بها الطلبة”.
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