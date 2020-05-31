شكرا لقرائتكم خبر عن «الصندوق العقاري» يعلن مواعيد فتح فروعه بمختلف المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن صندوق التنمية العقارية عن مواعيد فتح فروعه في جميع المناطق ابتداء من يوم غد الأحد، حيث سيفتح يوم غد فروعه في الرياض، والدمام وجدة والخرج والأحساء.

وأضاف أن يوم الاثنين سيفتح فروعه في (وادي الدواسر – الخفجي – ينبع – الطائف – المدينة المنورة – شقراء – القويعية – حائل – الرس).

وأشار الصندوق إلى أنه سيتم فتح فروع (بريدة – حفر الباطن – الوجه – الخرمة – الباحة – المجمعة – الدوادمي – سكاكا – تبوك – بيشة – الزلفى – عفيف – عرعر – القريات – النماص – أبها – رفحاء – جازان – نجران – شرورة) يوم الثلاثاء المقبل.

Advertisements

وأكد أنه سيفتح فرع مكة وفرع الرياض النسائي وفرع الدمام النسائي يوم الأحد الموافق 21 يونيو المقبل.

وأهاب الصندوق بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء زيارة الفروع مثل لبس الكمامة وغسل وتعقيم اليدين وعدم المصافحة وأن يترك الفرد مسافة مترين بينه وبين الآخري، والتسجيل عبر الرابط التالي (اضــــغط هــــنا)للحصول على موعد لزيارة أي فرع.