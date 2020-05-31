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الجيش المصري يعلن مقتل عناصر إرهابية شديدة الخطورة في سيناء... فيديو

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ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش المصري فيديو، جاء فيه أن "ذلك يأتي استمرارا لجهودها المكثفة في مكافحة الإرهاب وخلال الأسبوع الماضي، وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد عناصر تكفيرية بعدة أوكار إرهابية بمحيط مدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح بشمال سيناء".

وأوضحت أن عناصر المهندسين العسكريين قامت باكتشاف وتدمير 5 عبوات ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على محاور التحرك.

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وأشارت إلى أن القوات الجوية نفذت عددا من القصفات الجوية المركزة لعدة تمركزات للعناصر التكفيرية بعدد من البؤر الإرهابية، أسفرت عن مقتل 16 عنصراً تكفيرياً، واستهداف وتدمير عربتي دفع رباعي ومخزن يحتوي على كمية كبيرة من العبوات الناسفة والدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية.

وفي سياق أخر، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد من المهربين، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من عربات الدفع الرباعي، كما تم ضبط كميات كبيرة من البانجو والحشيش المخدر مخبأة داخل عدد من السيارات، بالإضافة إلى عربة محملة بمبالغ نقدية كبيرة تصل لـ200 ألف دولار بنفق الشهيد أحمد حمدي.

وأضافت أن تلك الأعمال القتالية تسببت في استشهاد وإصابة ضابطين وضابط صف وجنديين.

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