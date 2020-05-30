شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل بروتوكول سيارات الأجرة والنقل المشترك (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أهابت الهيئة العامة للنقل بجميع الركاب والمستفيدين من خدمات النقل في أنشطة الأجرة وتوجيه المركبات الاطلاع على البروتوكول الوقائي الخاص بنشاطي الأجرة وتوجيه المركبات لضمان التنقل الآمن والسليم. ويتضمن البروتوكول ما يلي: – امتناع الراكب من الجلوس بجوار السائق (في المقعد الأمامي) – فتح نوافذ المركبة للتهوية أثناء الرحلة وبعد مغادرة الراكب Advertisements – يجب على السائق أو الركاب ارتداء الكمامات القماشية / الطبية في جميع الأوقات أثناء التواوجد في المركبة واستخدام معقمات اليدين – حمل الركاب لأمتعتهم ومتعلقاتهم الشخصية بأنسهم – استخدام وسائل الدفع الإلكترونية لدفع أجرة النقل (ما أمكن) وأضافت الهيئة العامة للنقل أنه يمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي لذلك عبر الرابط: (اضـــغط هــــــنا).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل بروتوكول سيارات الأجرة والنقل المشترك (إنفوجراف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.