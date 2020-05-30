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شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن إعادة استخدام «الكمامات» الطبية؟.. «الغذاء والدواء» توضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت هيئة الغذاء والدواء أن الكمامة الطبية صمتت لاستخدامها مرة واحدة، ولكن يمكن إعادة استخدامها لنفس الشخص إذا توفرت فيها شروط السلامة اللازمة، ولكن عند تلوثها فيجب استبدالها فورا.
وأضافت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” أنه يمكن الاستمرار في استخدام الكمامة لنفس الشخص في حال عدم تأثرها بعوامل الرطوبة مثل الرذاذ.
وشددت الغذاء والدواء على أهمية تعقيم اليدين عند نزعها ولبسها، وفي حال تلوثها فإنه يجب استبدالها.
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