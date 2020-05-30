مصر.. 34 وفاة بكورونا والإصابات تواصل الصعود السريع

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، تسجيل 34 وفاة بكورونا، فيما تواصل التصاعد السريع في الإصابات بتسجيل 1.367 حالة.

وأضافت الوزارة في بيان، أنها رصدت أيضا تعافي 182 مريضا من الفيروس.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 23.449، منها 913 وفاة، و5.693 حالة تعاف.

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والإصابات المسجلة السبت، تمثل الحصيلة اليومية الأعلى للفيروس منذ اكتشافه بالبلاد في 14 فبراير/شباط الماضي.

وتتواصل التحذيرات في مصر، حاليا، من عدم قدرة البنية الصحية للبلاد على مواجهة التفاقم المتسارع في الإصابات.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و98 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 368 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و702 ألف، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.