كورونا.. وفاتان بالإمارات و65 إصابة في البحرين وليبيا

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت الإمارات، السبت، تسجيل وفاتين بفيروس كورونا، بينما سجلت البحرين وليبيا ارتفاعا في الإصابات، وفق بيانات رسمية.

في الإمارات، قالت وزارة الصحة إنها سجلت وفاتين و726 إصابة، إضافة إلى شفاء 449 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 33 ألفا و896، بينها 262 وفاة، و17.546 حالة تعافٍ.

وفي البحرين، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 53 إصابة، و15 حالة تعاف.

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وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10.793، بينها 15 وفاة، و5.826 حالة تعاف.

وفي ليبيا، أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض بتسجيل 12 إصابة، إضافة إلى تعافي 9 مصابين.

وأوضح المركز في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 130، منها 5 وفيات، و50 حالة تعاف.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و96 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 368 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و702 ألف، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.



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