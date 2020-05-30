شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع موعد بداية ونهاية فصيل الصيف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن يبدأ فصل الصيف فعلياً الأحد 1441/10/15هـ، وفلكياً يبدأ 1441/10/29هـ بتعامد الشمس على مدار السرطان.
وأضاف الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن الصيف ينتهي فعلياً 1442/1/18هـ وفلكياً 1442/2/6هـ.
وتابع الحصيني أن شدة الحر ستكون، بمشيئة الله، ثلثين شوال/ وذي القعدة كامل/ وذي الحجة كامل/وثلثين محرم
والله أعلم.
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