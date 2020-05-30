شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع موعد بداية ونهاية فصيل الصيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن يبدأ فصل الصيف فعلياً الأحد 1441/10/15هـ، وفلكياً يبدأ 1441/10/29هـ بتعامد الشمس على مدار السرطان.

وأضاف الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن الصيف ينتهي فعلياً 1442/1/18هـ وفلكياً 1442/2/6هـ.

وتابع الحصيني أن شدة الحر ستكون، بمشيئة الله، ثلثين شوال/ وذي القعدة كامل/ وذي الحجة كامل/وثلثين محرم

والله أعلم.