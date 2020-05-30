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السعودية تسجل قفزة في وفيات كورونا

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وسجلت المملكة 22 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات 480، في جميع أنحاء البلاد، وكانت المملكة قد سجلت أمس 17 حالة وفاة.

© AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE

وذكرت قناة "العربية" أنه ابتداء من غد الأحد وحتى 20 يونيو/ حزيران، سيتم تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساء.

والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. ورفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ورفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية.

إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، حيث يتم السماح بفتح الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واستمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

واستمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من 50 شخصاً، مثل مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها.

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