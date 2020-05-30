شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريو كارثي.. ماذا لو اختلط 5 أشخاص مصابين بكورونا مع آخرين؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت وزارة الصحة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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وحذرت الوزارة في مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”، من خطورة الاختلاط وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما أكدت على أهمية الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وأوضحت الوزارة، عبر المقطع الذي نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أنه في حال اختلاط 5 أشخاص مصابين بالفيروس، بمن حولهم، ومع افتراض أن كل شخص سينقل العدوى لـ5 أفراد فقط، ففي ظرف أيام سيكون عدد المصابين عشرات الآلاف، مع استمرار المخالطة.

وأضافت وزارة الصحة أن كل هؤلاء الذين يصابون بالمرض سيحتاجون إلى الرعاية في المستشفيات، مبينة أن نسبة منهم ستكون أوضاعهم أصعب، وسيحتاجون إلى دخول العناية المركزة.