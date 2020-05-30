حماس: إعدام إسرائيل فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة "إجرام"

غزة / نور أبو عيشة/ الخليج 365

اعتبرت حركة "حماس"، قتل الشرطة الإسرائيلية فلسطينيا من ذوي الاحتياجات الخاصة، صباح السبت، "إجراما وسلوكا إرهابيا".

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، في تصريح تلقّت "الخليج 365" نسخة منه: "إعدام جيش الاحتلال لمواطن فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة، في القدس المحتلة، يؤكد إجرام وسادية قادة الاحتلال".

وأضاف: "هذه الجرائم ستكون دائماً وقوداً لثورة الشعب التي لن تتوقف إلا برحيل المحتل عن كامل الأراضي الفلسطينية".

وشدد على أن رد الشعب الفلسطيني على هذه الجرائم "سيكون فعلا مقاوما جديدا، وانتفاضة متواصلة".

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وأدان قاسم مواصلة بعض الأطراف (لم يسمّها) سياسة التطبيع مع إسرائيل، في ظل "سلوكها الإرهابي ضد الفلسطينيين".

وبيّن أن استمرار "تلك المساعي التطبيعية سيحول تلك الأطراف إلى شريكة مع المحتل الإسرائيلي في إراقة الدم الفلسطيني".

وصباح السبت، قالت قناة "كان" الرسمية، إن عناصر من "حرس الحدود" بالشرطة الإسرائيلية، أطلقوا النار على فلسطيني حاول الفرار منهم، قرب "باب الأسباط" أحد أبواب البلدة القديمة، في القدس الشرقية المحتلة، بزعم الاشتباه في أنه يحمل مسدساً.

وبعد استشهاد الشاب، اتضح للشرطة الإسرائيلية أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ولم يكن مسلحاً، وفق المصدر ذاته.

والشهيد هو "إياد الحلاق"، من سكان حي "وادي الجوز" بالقدس المحتلة، كان في طريقه إلى مدرسته بالمدينة، وفق ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت".

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