شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تلزم العمالة المنزلية «بنظام الساعة» بعدة اشتراطات صحية للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية عن الإجراءات الاحترازية والتدابير «البروتوكولات» الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد، المعدّة من وزارة الصحة، والتي تغطي الفترة من 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، إلى 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020هـ.

وتضمنت البروتوكولات” الوقائية عددًا من الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، التي يتعين على العمالة المنزلية (بنظام الساعة) الالتزام بها أثناء وبعد العمل، ضمن البروتوكولات الوقائية التي أعدّتها الوزارة للقطاعات المختلفة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك خلال الفترة من (8- 28) شوال الجاري.

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وألزمت الوزارة العمالة بالنظافة الشخصية، وتخصيص ملابس للعمل بحيث لا تُستخدم للنوم أو لأي أعمال أخرى، وتغطية الأنف والفم بالكمامات أو غيرها قبل بدء العمل، وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن 40 ثانية، أو تطهير اليدين بمطهر لمدة لا تقل عن 20 ثانية، على أن تزود الشركة المشغلة العمالة بالكمامات والمطهرات.