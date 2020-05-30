شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تنتقل من الحظر الكلى إلى الجزئى لمواجهة كورونا اعتبارا من الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ سريان قرار مجلس الوزراء الكويتى بالانتقال من الحظر الكلي للتجول إلى الحظر الجزئى اعتباراً من غد الأحدوفق صجيفة الراى الكويتية.

وأوضح مصدر مطلع للصحيفة، أنه سيتم اعتباراً من اليوم السبت إلغاء كافة تصاريح عدم التعرض وإعادة منحها للجهات المعنية ذات الطابع الخاص وبأعداد قليلة جدا.



وشدد المصدر على أن من غير المسموح بالتجول والخروج نهار اليوم السبت، وكشف المصدر أن المناطق التي ستعزل كليا مثل حولي وميدان وحولي والفروانية وجليب الشيوخ المهبولة وخيطان لن يسمح بالدخول والخروج منها نهائياً بحسب توصيات وزارة الصحة كونها مناطق موبوءة.



وكانت الكويت أعلنت خطتها لإعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجى ، وفقاً لطبيعة نشاط الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، مع عدم استبعاد أي خيار في الحرب على الوباء، بما في ذلك العزل الكلي لبعض المناطق إذا اقتضت الضرورة.

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وشددت حكومة الكويت على أن الإجراءات كافة التي يتم اتخاذها تخضع لتقييم يومي شامل من مختلف الجوانب، وتتغير بحسب المعطيات والتطورات وفقاً للتقارير الميدانية التي تعدها الجهات المعنية أولاً بأول.

وتتضمن المرحلة الأولى عودة المساجد ودور العبادة بعد تجهزها باشتراطات صحية وأنشطة الشحن والصيانة وتوصيل خدمات المطاعم والمقاهي والمستشفيات الخاصة.

وتشمل المرحلة الثانية مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والتى تتضمن الإنشاءات والبناء، و المالي والمصرفي، و المجمعات التجارية من 10 صباحا الى 6 مساء ، ومحلات التجزئة، و المطاعم والمقاهي ( استلام الطلب دون الجلوس )، و الحدائق والمنتزهات العامة.