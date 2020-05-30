شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من أمطار غزيرة في سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت مصالح الأرصاد الجوية العمانية السكان من أمطارغزيرة مصحوبة برياح قوية في الساعات المقبلة. وقال مدير التنبؤات ونظام الإنذار المبكر بالهيئة العامة للطيران المدني العماني في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، الجمعة وفق " سبوتنيك": "إن التقديرات لكمية الأمطار المتوقع هطولها تتراوح من 100إلى 200ملم خلال الـ 24 الساعة القادمة، وتكون مصحوبة برياح نشطة إلى شديدة السرعة مع جريان الأودية وارتفاع أمواج البحر من 4 إلى 5 أمتار".

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