العثور على حطام سفينة يعود إلى 200 عام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

اكتشف باحثون من المعهد الوطني المكسيكي للأنثروبولوجيا والتاريخ، حطام سفينة قبالة سواحل المكسيك بعد اصطدامها بالشعاب المرجانية منذ أكثر من 200 عام.

وقالت لورا كاريلو ماركيز باحثة من المعهد الوطني المكسيكي: إن السفينة تقع مباشرة على حاجز الشعاب المرجانية، حيث يكون تيار المحيط قوياً وهو ما تسبب في تحطمها وأسهمت السنوات الطويلة في تآكل السفينة. وأشارت إلى أن كل ما تبقى هو هيكل من الحديد وبعض الأنابيب، ومدفع يبلغ طوله ثماني أقدام تقريباً.

وتعتقد ماركيز أن الطاقم رأى الشعاب المرجانية في الأمام وسعى إلى إيقاف القارب قبل التصادم.