اليمن/مبارك محمد/الخليج 365
أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، توقيف السلطات في محافظة حضرموت شرقي البلاد، مصور صحفي.
جاء ذلك بحسب بيان نشرته النقابة، الجمعة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،
وقالت النقابة في بيانها إنها تلقت بلاغا من أسرة المصور الصحفي عبدالله عوض بكير تفيد بـ"اعتقاله منذ الأربعاء الماضي من قبل الاستخبارات العسكرية دون معرفة الأسباب.
وطالبت النقابة السلطة المحلية والأمنية في محافظة حضرموت بسرعة الإفراج عن الصحفي، بكير، محملة إياها "كامل المسؤولية عن تجاوز القانون وتكرار التعسفات والمضايقات للصحفيين والناشطين".
وجددت النقابة مطالبتها بتوفير بيئة آمنة للصحافة والصحفيين وعدم الزج بهم في الصراعات.
ويعمل المصور الصحفي بكير ضمن الطاقم الإعلامي لمحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، كما سبق أن عمل مصورا مع المحافظين اللذين سبقا البحسني، ولم يعرف على الفور ما إذا كان عضوا بالنقابة أم لا.
ولم تصدر السلطات بمحافظة حضرموت، أي تعليق حول واقعة اعتقال المصور الصحفي المذكور.
وللعام السادس يشهد اليمن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها التحالف العربي بقيادة الجارة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ خريف 2014.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن..نقابة الصحفيين تدين توقيف صحفي بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.