اليمن..نقابة الصحفيين تدين توقيف صحفي بحضرموت

اليمن/مبارك محمد/الخليج 365

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، توقيف السلطات في محافظة حضرموت شرقي البلاد، مصور صحفي.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته النقابة، الجمعة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،

وقالت النقابة في بيانها إنها تلقت بلاغا من أسرة المصور الصحفي عبدالله عوض بكير تفيد بـ"اعتقاله منذ الأربعاء الماضي من قبل الاستخبارات العسكرية دون معرفة الأسباب.



وطالبت النقابة السلطة المحلية والأمنية في محافظة حضرموت بسرعة الإفراج عن الصحفي، بكير، محملة إياها "كامل المسؤولية عن تجاوز القانون وتكرار التعسفات والمضايقات للصحفيين والناشطين".



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وجددت النقابة مطالبتها بتوفير بيئة آمنة للصحافة والصحفيين وعدم الزج بهم في الصراعات.

ويعمل المصور الصحفي بكير ضمن الطاقم الإعلامي لمحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، كما سبق أن عمل مصورا مع المحافظين اللذين سبقا البحسني، ولم يعرف على الفور ما إذا كان عضوا بالنقابة أم لا.



ولم تصدر السلطات بمحافظة حضرموت، أي تعليق حول واقعة اعتقال المصور الصحفي المذكور.

وللعام السادس يشهد اليمن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها التحالف العربي بقيادة الجارة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ خريف 2014.

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