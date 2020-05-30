بؤرة جديدة.. سبها تسجل ثلث إصابات كورونا في ليبيا

وليد عبد الله / الاناضول

أعلنت السلطات الليبية، مساء الجمعة، تسجيل 13 إصابة بكورونا، جميعها في مدينة سبها (جنوب) التي تحولت إلى بؤرة جديدة للفيروس بتسجيلها أكثر من ثلث عدد الإصابات.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا (حكومي) في بيان، إنه تسلم 423 عينة لحالات مشتبه بإصابتها بكورونا، وكانت نتائج 410 عينة سالبة و13 عينة موجبة لمخالطين لحالات من سبها.

ووفق بيان المركز، فإن أكثر الإصابات المسجلة في البلاد هي في طرابلس بنسبة 53% وسبها بنسبة 34%.

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وبهذا يرتفع إجمالي إصابات كورونا في ليبيا 118، منها 5 وفيات، و41 حالة تعاف.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مدينتا غات (جنوب) وغدامس (جنوب غرب)، إغلاق حدودهما الإدارية لمدة 10 أيام وأسبوعين على التوالي، في إجراء احترازي لمنع تفشي كورونا بهما.

وتأتي إجراءات غات وغدامس، بعد قرار الحكومة الليبية، الخميس، فرض حظر تجوال شامل لمدة أسبوع في سبها، وإغلاق حدودها، بعد تسجيل عدد من الحالات المصابة بالفيروس فيها.

وعلى صعيد متصل، قرر المجلس الرئاسي للحكومة، تشكيل لجنة تحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى انتشار الإصابات بكورونا عن طريق العائدين من الخارج، والكشف عن أوجه القصور في برنامج إعادة المواطنين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.