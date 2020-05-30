بعد فقدان مصريين لحاستي “الشم والتذوق”.. الصحة العالمية تعلق

بعد تزايد فقدان حاستي “الشم والتذوق” بين عدد كبير من المصريين وربط الكثيرين ذلك بالإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل الدائر.

وقال استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، أمجد الخولي، إن هناك الكثير من الحالات المُصابة بمرض “كوفيد-19” الذي يُسببه فيروس كورونا المستجد، كان فقدان الشم والتذوق من بين أعراضه.

وأضاف الخولي “نعم هناك العديد من الحالات المصابة بـ”كوفيد-19″، أصيبت بفقدان الشم، لكن هذا وارد في الكثير من التهابات الجهاز التنفسي”.

وأوضح أن هناك العديد من النصائح التي يجب أن يتبعها الذين يعانون من فقدان الشم والتذوق، ومنها: العزل والغذاء الجيد مع علاج الأعراض تحت إشراف طبي.

وبشأن عودة حاسة الشم للعمل بعد العلاج، قال الخولي: “نعم تعود بعد زوال الأعراض؛ لأن فقدان الشم أو التذوق في النهاية عرض، ويعود لطبيعته بعد التعافي”.