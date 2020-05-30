التعليم يعلن عن موعد تسجيل الصف الأول ورياض الأطفال

أعلنت وزارة التعليم عبر حسابها في تويتر عن موعد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال وذلك للعام الدراسي 1442هـ وبينت الوزارة ان التسجيل يتم عن طريق برنامج نور حسب التواريخ التالية : الصف الأول الابتدائي يوم الاثنين 1-11-1441هـ الموافق 22-6-2020 مرحلة رياض الأطفال يوم الاثنين 15-11-1441هـ الموافق 6-7-2020.

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