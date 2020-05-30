شكرا لقرائتكم خبر عن حفر الباطن.. القبض على شخص مارس التفحيط بـ4 مركبات خلال أيام العيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن مرور المنطقة الشرقية، مساء الجمعة، القبض على شخص مارس التفحيط بـ4 مركبات خلال أيام العيد في حفر الباطن. Advertisements وأضاف “المرور السعودي” على حسابه في “تويتر”: أن المفحط عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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