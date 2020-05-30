شكرا لقرائتكم خبر عن 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المغرب ولا وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت إصابات فيروس كورونا فى المغرب مساء اليوم الجمعة إلى 71 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقارنة مع 42 إصابة أمس، ليصبح إجمالى الإصابات فى البلاد 7714.

وسجلت 49 من الحالات الجديدة بجهة الدار البيضاء سطات، ولم تسجل وزارة الصحة المغربية فى نشرتها اليومية أى حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي، لتستقر الوفيات عند 202 ونسبة الوفيات عند 2.6 فى المئة.

Advertisements

وتعافت 76 حالة جديدة ليصبح العدد الإجمالى للمتعافين 5271، أى بنسبة تعافى تمثل 68.3 فى المئة.