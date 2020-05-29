38 وفاة و175 إصابة.. أعلى حصيلة يومية لكورونا بالسودان

الخرطوم / الخليج 365

أعلن السودان، الجمعة، تسجيل 38 وفاة جديدة بكورونا، بالإضافة إلى 175 إصابة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ اكتشاف الفيروس.

ووفق بيان لوزارة الصحة، فإن الأرقام خاصة بيوم الأربعاء؛ إذ عادة ما تعلن الخرطوم حصيلة ضحايا الفيروس متأخرا، خلافا للدول الأخرى التي تعلنها يوميا.

وأفادت وزارة الصحة، في بيانها، بتسجيل 38 وفاة و175 إصابة و67 حالة شفاء الأربعاء.

وأضاف البيان أنه بذلك يبلغ إجمالي الإصابات 4 آلاف 521، بينها 233 وفاة، و816 حالة شفاء.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 5 ملايين و974 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 364 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و631 ألفا، بحسب موقع "ورلدميتر".

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