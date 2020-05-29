34 وفاة و1289 إصابة.. أعلى حصيلة يومية لكورونا في مصر

إسطنبول / الخليج 365
أعلنت مصر، الجمعة، تسجيل 34 وفاة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إضافة إلى ألف و289 إصابة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ اكتشاف الفيروس في البلاد.
وأفادت وزارة الصحة، بتسجيل 34 وفاة، وألف و289 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 152 مريضا.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 22 ألفا و82، منها 879 وفاة، و5 آلاف و511 حالة تعاف.
وفي 14 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت السلطات أول إصابة في البلاد.
وتتواصل التحذيرات في مصر، حاليا، من عدم قدرة البنية الصحية للبلاد على مواجهة التفاقم المتسارع في الإصابات.
وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 5 ملايين و974 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 364 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و631 ألفا، بحسب موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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