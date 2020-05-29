شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الطيران المدني» يوضح متى تعود الرحلات الجوية الدولية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الرؤساء، اليوم الجمعة، أن عودة الرحلات الجوية الدولية يرتبط بقرارات اللجان المختصة في المملكة.

وقال “الرؤساء” خلال مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”: إنه يأمل أن تعود الرحلات الجوية الدولية قريبًا، مبينًا أن هناك لجانا مختصة تنظر في هذا الشأن؛ لأن الرحلات الدولية مثل عودة الرحلات الداخلية.

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واعتبر المتحدث باسم “الطيران المدني”، أن “قرار عودة الرحلات الجوية الداخلية هو بداية الانفراجة في أزمة كورونا، باعتبار الطيران جزءًا من حياة الإنسان في المملكة”.

وختم “الرؤساء” بالتنويه إلى الدليل الإرشادي الذي وضعته الهيئة بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب على المسافرين الالتزام بها أثناء الرحلات الداخلية، لكي يصلوا إلى وجهاتهم بأمان.