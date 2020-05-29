شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل زيادة قياسية في وفيات كورونا خلال يوم واحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت روسيا الجمعة 232 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في زيادة قياسية خلال يوم واحد، مما يرفع إجمالي الوفيات على مستوى البلاد إلى 4374 .

وقال مسؤولون إنه تم تسجيل 8572 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 387 ألفاً و623 لتحتل روسيا المركز الثالث في قائمة حالات الإصابة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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