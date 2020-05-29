كورونا.. العراق يسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلن العراق، الجمعة، تسجيل 6 حالات وفاة و416 إصابة بفيروس كورونا، خلال يوم، في أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ بدء انتشار الوباء.

ووفق وزارة الصحة، ترفع حصيلة اليوم إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 5 آلاف و873 إصابة، والوفيات إلى 186.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن 5 من الوفيات سجلت في العاصمة بغداد، وحالة الوفاة الأخرى سجلت في البصرة أقصى جنوبي البلاد.

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فيما سجلت غالبية الإصابات في العاصمة بغداد بـ265، بينما توزعت البقية على 14 محافظة.

وأشارت الوزارة أن 73 مصاباً آخرين بالفيروس تماثلوا للشفاء، ما رفع مجمل حالات التعافي إلى 3 آلاف و44، فيما لا يزال ألفان و644 مريضاً يرقدون في المراكز الصحية، بينهم 45 في العناية المركزة.

وكانت السلطات العراقية قد قررت فرض حظر التجوال الشامل في البلاد خلال عطلة عيد الفطر بدءاً من الأحد الماضي ولمدة أسبوع.

كما عزلت الحكومة 6 مناطق رئيسية داخل بغداد على خلفية تسجيل إصابات متزايدة بالفيروس، وسط تحذيرات من تحول العاصمة إلى بؤرة تفشي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.