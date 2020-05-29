شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تبدأ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لمعدل انتشار «كورونا».. التفاصيل الكاملة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
بدأت وزارة الصحة اليوم الجمعة أعمال المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا” كوفيد ١٩” ، وذلك في مكة الكرمة والمدينة المنورة كخطوة أولى وستتبعها الرياض الأسبوع القادم ثم تليها باقي المناطق- بمشيئة الله.–
وأكدت الوزارة ، أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل، أو زيارة المساكن، بل سيتم تنفيذها عبر منافذ عدة منها، فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة تم إنشاؤها في مدن عدة، وكذلك الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وسيتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني صحتي.
وكانت الصحة قد أعلنت مؤخراً عزمها إطلاق المرحلة الثالثة من الفحص الموسع، لتقييم معدل الانتشار العام للفيروس في المملكة، حيث يأتي ذلك تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفيروس، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
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