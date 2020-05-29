الجزائر تمدد الحجر الصحي أسبوعين وترفعه نهائيا في 4 ولايات

ونقلت صحيفة "الشروق"، صباح اليوم الجمعة، عن الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أنه بعد استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية حول تطور أزمة كورونا في البلاد، وبعد موافقة رئيس الجمهورية، تم الإعلان عن تمديد الحجر الصحي أسبوعين.

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وأكدت الصحيفة الرفع الكلي للحجر الصحي عن 4 ولايات، وهي سعيدة، وتندوف، وإليزي، وتمنراست.

وقررت الحكومة الجزائرية تطبيق حجر جزئي منزلي من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي في ولايات (باتنة، وبجاية، والبليدة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر، وسطيف، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، وعنابة، والمدية، ووهران، وبرج بوعريريج، وتيبازة، وعين الدفلى)، لفترة 15 يوما، تطبق ابتداء من يوم غد السبت 30 مايو/آيار، حتى 13 يونيو/حزيران.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الجزائرية قررت العمل بنظام الحجر الجزئي المنزلي لباقي الولايات من السابعة مساء إلى السابعة من صباح اليوم التالي، لفترة مدتها 15 يوما، تطبّق في الفترة الزمنية نفسها.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 5.7 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 356 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.