ليبيا تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا



وأوضح المركز في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، ” أنه تسلم نتائج تحاليل 115 عينة، منهم 97 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و 18 عينة من مختبر فرع المركز بمدينة سبها".



وأفاد بأن نتائج تحليل العينات أكدت خلو 109 عينات من الفيروس، وتسجيل 6 إصابات جديدة لمخالطين في مدينة سبها.