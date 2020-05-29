المغرب: 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الحصيلة إلى 7643 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية الخميس تسجيل 42 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7643 حالة. وأفادت وزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 172 ألفا و546 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وكشفت بيانات الصحة المغربية عدم تسجيل أية حالة وفاة، ليستقر عدد الوفيات عند 202 حالة، فيما تم تسجيل 217 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5195 حالة.



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