شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة شفاء قياسية في السعودية واستمرار تعليق العمرة والزيارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، حصيلة شفاء قياسية مقارنة بعدد الإصابات اليومية، كما أعلنت استمرار تعليق العمرة والزيارة، في حين أعلنت الأردن فتح المساجد والكنائس اعتباراً من الجمعة 5 يونيو المقبل وفقاً لإجراءات سلامة، بينما شهدت أغلب الدول العربية أرقاماً متفاوتة من الإصابات والوفيات.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وقالت الوزارة على حسابها الإلكتروني إنه تم تسجيل 3531 حالة تعاف إضافية، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 54553. كما تم تسجيل 16 حالة وفيات بكورونا، ما يرفع حالات الوفاة في السعودية إلى 441.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عبر حسابها على «تويتر»: «الجائحة مستمرة والفيروس موجود، لا أحد منا يريد أن يفقد أحداً، لا تكن سبباً في أذى نفسك أو نقل العدوى لوالديك وأبنائك لا سمح الله بسبب الاستهتار والتفريط، فنحن أمام حماية أرواح غالية، وعلينا القيام بواجبنا الشرعي والوطني بالتقيد بالسلوكيات الصحية».

موسم الحج رهن التطورات

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه بموجب قرارات القيادة لتطبيق الإجراءات المرحلية للعودة إلى الحياة الطبيعية، فإن تعليق العمرة والزيارة لا يزال مستمراً في الفترة الحالية. ونوهت الوزارة، وفقاً لما نشرته عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، بأنه ستتم المراجعة الدورية لذلك، وفق مسار جائحة كورونا «كوفيد-19» والتوصيات الصادرة عن اللجنة المختصة. وقررت المملكة العربية السعودية، مؤخراً، استمرار تعليق العمرة والزيارة، واستمرار تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر.

ودعا وزير الحج والعمرة بالمملكة، محمد صالح بن طاهر بنتن، في وقت سابق، دول العالم إلى التريث في إبرام عقود الحج لهذا العام 1441ه، حتى تتضح الرؤية للوباء وآثاره الحالية والمستقبلية، وذلك من منطلق مسؤولية المملكة تجاه الصحة العامة للعالم.

فتح مشروط لدور العبادة

وقررت الحكومة الأردنية، أمس، إعادة فتح المساجد والكنائس اعتباراً من الجمعة المقبل، 5 يونيو، وفق ضوابط. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، عن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، أنه تقرر إعادة فتح المساجد والكنائس اعتباراً من الجمعة المقبل، وفق عدد من الضوابط، موضحاً أن الحكومة تدرس تعديل إجراءات الحظر الشامل، الجمعة، للوصول إلى المساجد.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن إعادة فتح المساجد ستكون لصلاة الجمعة فقط، فيما أكد رئيس مجلس رؤساء الكنائس أن فتحها سيبدأ من الأحد في السابع من الشهر المقبل.

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من جهتها، سجلت وزارة الصحة الأردنية إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثلت 11 حالة جديدة للشفاء، ولا تزال 162 حالة قيد العلاج في المستشفيات.

شفاء وإصابات في الكويت

وأعلنت الكويت شفاء 752 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 8698 حالة. كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 845 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 24112 حالة في حين تم تسجيل 10 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 185 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، أمس، تسجيل 636 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 9009 حالات. وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني إن الإصابات تشمل 345 حالة لعمانيين، و291 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 2177، لافتة إلى تسجيل حالة وفاة لمواطنة تبلغ من العمر 51 عاماً ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 40 حالة.

322 إصابة في العراق

سجلت وزارة الصحة العراقية، ٣٢٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إصافة إلى أربع حالات وفاة، فيما بلغ مجموع المتعافين من المرض حتى الآن ٢٩٧١. وبحسب بيان لوزارة الصحة العراقية عن الموقف الوبائي اليومي لإصابات فيروس كورونا في العراق، فقد تم فحص٥١٠٤ حالات في كافة المختبرات المختصة، ووصل إجمالي المفحوصين منذ بداية تسجيل المرض إلى ٢١١٤٨٥ حالة. وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى ٥٤٥٧ حالة. وارتفع مجموع حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس إلى ١٧٩، كما تماثلت 67 حالة إلى الشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من المرض إلى ٢٩٧١ حالة.

وأعادت مدارس في تونس فتح أبوابها أمام طلاب نهائي التعليم الثانوي في ظل قواعد صحية صارمة ضمن خطة لتخفيف إجراءات العزل العام وعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها مع الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واتٌخذت تدابير احترازية مشددة في أكثر من 600 مدرسة ومركز تعليمي أعيد فتحها، بما في ذلك تطبيق إرشادات التباعد الاجتماعي، واستخدام الكمامات، وتعقيم اليدين، وتطهير المباني بشكل متكرر. وأعلنت السلطات الصحية التونسية، أمس، عن تسجيل 17 إصابة جديدة، بعد عدم رصد حالات جديدة للعدوى خلال يومين.