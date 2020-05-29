كورونا.. 4 وفيات باليمن وواحدة في ليبيا

اليمن- ليبيا / الأناضولأعلن اليمن، الخميس، تسجيل 4 وفيات جراء الإصابة بكورونا، فيما سجلت ليبيا حالة وفاة واحدة.

وأفادت وزارة الصحة اليمنية، بتسجيل 4 وفيات و18 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي حالة واحدة من الفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات في مناطق سيطرة الحكومة ارتفع إلى 278، منها 57 وفاة، و11 حالة تعاف.

وبذلك يرتفع إجمالي إصابات كورونا، المسجلة في البلاد منذ 10 أبريل/نيسان، في مناطق الحكومة والحوثيين إلى 282؛ بينها 58 وفاة و11 حالة تعاف.

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وكان الحوثيون أعلنوا حتى 18 من مايو/أيار، تسجيل 4 إصابات بكورونا، بينها وفاة، في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.

وفي ليبيا، أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض بتسجيل وفاة واحدة، و6 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي حالة واحدة.

وأوضح المركز في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 105، منها 5 وفيات، و41 حالة تعاف.

وعالميا، تجاوز عدد المصابين بالفيروس 5 ملايين و867 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 360 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و569 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.