غوتيريش: اليمن أكثر دول العالم ضعفا في مواجهة كورونا

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365



قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، إن اليمن "أكثر دول العالم ضعفا في مواجهة فيروس كورونا".



جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده غوتيريش، مع رئيسي الوزراء الكندي جاستين ترودو، والجامايكي أندور هولنيس.



وسبق المؤتمر اجتماع رفيع حول سبل تعظيم قدرات دول العالم وتسريع استجابتها للتحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية أثناء وبعد الأزمة الراهنة التي يمر بها العالم جراء تفشي كورونا.



وانتقد غوتيريش، المجتمع الدولي قائلا، إن "الأزمة الحالية أظهرت هشاشته ما يستدعي أن نكون أكثر تواضعا وتضامنا مع مختلف البلدان، وهذا ما نحتاجه في مجلس الأمن الدولي".



وأضاف: "اليمن؛ أكثر دول العالم هشاشة في مواجهة فيروس كورونا حيث يموت فيه أكثر من 17 بالمئة من إجمالي المصابين، وهذه أكبر نسبة وفيات على مستوى العالم بأسره".



وسجل اليمن بحسب اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا حتى مساء الخميس، 278 إصابة بكورونا بينها 57 حالة وفاة، فيما تعافت 11 حالة.



Advertisements

ولا يشمل ذلك الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي التي سجلت حتى 18 مايو/أيار الجاري، 4 حالات فقط بينها وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي.



ودعا غوتيريش، المجتمع الدولي، إلى "إظهار الكرم والدعم المالي لمواجهة التحديات التي أوجدها الفيروس في اليمن".



وأشار إلى أن الفترة المقبلة "ستشهد انعقاد مؤتمر دولي للمانحين الدوليين"، متوقعا "أن يكون لليمن نصيب كبير من الدعم المالي المقدم من الدول الأعضاء".



وردا على أسئلة الصحفيين بشأن موقفه من عجز مجلس الأمن الدولي عن التحرك تجاه الملفات في سوريا واليمن وليبيا، قال غوتيريش: "لم يسبق لي أن رأيته مشلولا عاجزا عن التحرك بسبب الخلافات بين دوله"، في إشارة إلى أن سبب العجز يعود إلى الدول الخمس دائمة العضوية.



ويتكون مجلس الأمن من 15 دولة، منها خمس دول دائمة العضوية (أمريكا وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) وتمتلك جميعها حق النقض (الفيتو) لعرقلة صدور أي قرار، فيما يتم انتخاب الدول العشرة الأخرى لعضوية المجلس لمدة عامين وبشكل دوري.



وللعام السادس يشهد اليمن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها التحالف العربي بقيادة الجارة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ خريف 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.