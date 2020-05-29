رسميا.. إعلان موعد استكمال الكالتشيو وكأس إيطاليا

كشف فينتشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، مواعيد استئناف المسابقات الإيطالية، التي توقفت منذ 9 مارس/آذار الماضي؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع “توتو ميركاتو”، أن سبادافورا اجتمع منذ دقائق بجوزيبي كونتي، رئيس الوزراء الإيطالي، ليزف نبأ سارا حول تحديد مواعيد استئناف البطولة.

وأضاف أن الوزير الإيطالي أعلن إقامة مباريات الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا في 13 يونيو/حزيران، على أن تستأنف منافسات الكالتشيو في 20 يونيو.

وقال سبادافورا، عقب اجتماعه برئيس الوزراء: “إيطاليا تعود للوقوف على قدميها، ومن الصحيح أن كرة القدم يجب أن تفعل الأمر نفسه، اللجنة العلمية وافقت على البروتوكول الطبي”.

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وأضاف: “الاتحاد الإيطالي أكد أنه يمكن اعتماد خطط أخرى سواء بلعب مباريات تصفيات أو إنهاء البطولة على الجدول الحالي في حالة التعليق، لكن ليس من اختصاصي أن أقرر كوزير، لأن ذلك سيتم من قبل الاتحاد الإيطالي”.

وتابع: “في ضوء كل هذه الأحداث، اليوم، يمكننا القول إن الموسم يمكن أن يستأنف من 20 يونيو”.

وأردف “أتمنى إكمال منافسات كأس إيطاليا في الفترة من 13 إلى 20 يونيو، لأن ذلك سيكون بمثابة إشارة للأمة بأكملها”.

جدير بالذكر أن يوفنتوس سيواجه ميلان في إياب نصف نهائي الكأس، على أن يواجه إنتر ميلان نظيره نابولي، لتحديد الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية.