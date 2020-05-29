شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تعلن إعادة فتح أربعة شواطئ ومتنزهات رئيسية للجمهور بدءا من الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان إعادة فتح أربعة شواطئ ومتنزهات رئيسية وبرواز دبي للجمهور اعتبارا من غد الجمعة. والشواطئ الأربعة هي الممزر وجميرا وأم سقيم وجي.بي.آر.

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