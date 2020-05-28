السعودية: 16 وفاة و1644 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية اعلنت السعودية اليوم الخميس تسجيل 16 وفاة بالإضافة إلى 1644 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19). وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 441 متوفى و80185 مصابا. وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 54553 حالة بعد تسجيل 3531 حالة شفاء جديدة.

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