وقال العزي وهو رئيس دائرة العلاقات الخارجية في جماعة "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر"، إن "مواصلة احتجاز السفن بالتزامن مع وصول جائحة كورونا لليمن وحاجة المستشفيات الماسة للوقود إنما هو في الواقع مؤشر وحشية مفرطة".
وأضاف: "احتجاز السفن يعكس انعداما كليا لأي جدية أو مصداقية في مباحثات السلام".
واعتبر القيادي في "أنصار الله" ذلك، "كفيلاً بأن يدفع كل شباب اليمن إلى الجبهات واجتراح المزيد من البطولات انتصارا للشعب المظلوم".
وتتهم "أنصار الله" التحالف العربي، بـ"احتجاز 20 سفينة محملة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تتهم قوات التحالف باحتجاز 20 سفينة محملة بالنفط والمواد الغذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.