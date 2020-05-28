"أنصار الله" تتهم قوات التحالف باحتجاز 20 سفينة محملة بالنفط والمواد الغذائية

وقال العزي وهو رئيس دائرة العلاقات الخارجية في جماعة "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر"، إن "‏مواصلة احتجاز السفن بالتزامن مع وصول جائحة كورونا لليمن وحاجة المستشفيات الماسة للوقود إنما هو في الواقع مؤشر وحشية مفرطة".

وأضاف: "احتجاز السفن يعكس انعداما كليا لأي جدية أو مصداقية في مباحثات السلام".

واعتبر القيادي في "أنصار الله" ذلك، "كفيلاً بأن يدفع كل شباب اليمن إلى الجبهات واجتراح المزيد من البطولات انتصارا للشعب المظلوم".

وتتهم "أنصار الله" التحالف العربي، بـ"احتجاز 20 سفينة محملة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة".