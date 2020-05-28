السودان: إدراجنا ضمن رعاة الإرهاب يعرقل الإصلاح الاقتصادي

الخرطوم / نازك شمام / الخليج 365



قال وزير المالية السوداني، ابراهيم البدوي، الخميس، إن إدراج بلاده في قائمة الدول الراعية للإرهاب، أثر على الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، وتمويل المانحين.



جاء ذلك، في بيان لمجلس الوزراء السوداني، عقب جلسة إحاطة حول الأوضاع في البلاد مع عدد من لجان الكونجرس الأمريكي، استضافها المركز الإفريقي بالمجلس الأطلسي بمدينة واشنطن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.



وذكر البدوي، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة الانتقالية، وتصب في مصلحة استقرار السودان، سيعرقلها وجود اسم البلاد في قائمة الدول الراعية للإرهاب.



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وأدرجت الولايات المتحدة، السودان، على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993 على خلفية دعاوى إيوائه للإرهاب، وما يزال اسمه على القائمة حتى اليوم.



من جهته، قال وزير العدل في الحكومة المحلية، نصر الدين عبد الباري، في مداخلة له، إن الخرطوم نفذت جهودا لاستيفاء الشروط القانونية والسياسية، لإزالة اسمها من القائمة، كالتفاوض للتوصل لتسويات في قضايا الإرهاب المرفوعة ضد السودان.



ويعاني السودان من صعوبات اقتصادية ومالية نقدية، دفعت بالعملة المحلية للهبوط لمستويات قياسية خلال العام الجاري إلى متوسط 130 جنيها أمام الدولار الواحد في السوق الموازية مقابل 49 جنيها في السوق الرسمية.

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