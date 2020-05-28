كورونا.. 16 وفاة في السعودية و 3 في قطر

مراسلون/ الخليج 365

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في السعودية وقطر، الخميس، فيما رصدت البحرين ولبنان إصابات جديدة.

في السعودية، أعلنت وزارة الصحة في بيان، 16 وفاةً، و1644 إصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 80 ألفا و185، بينها 441 وفاة، و45 ألفا و553 حالة تعاف.

وفي قطر، سجلت وزارة الصحة في بيان، 3 وفيات و1967 إصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 50 ألفا و914، بينها 33 وفاة، و15 ألفا و399 حالة تعاف.

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وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 285 إصابة بالفيروس، و143 حالة تعاف.

وأكدت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 9 آلاف و977، بينها 15 وفاة، و5 آلاف و295 حالة تعاف.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 7 إصابات، و79 حالة تعاف.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و168، بينها 26 وفاة، و699 حالة تعاف.

وحتى عصر الخميس، تجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم 5 ملايين و820 ألفا، توفي منهم ما يزيد عن 358 ألفا، وتعافى أكثر من 2 مليون و522ألفا، حسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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