الجيش الليبي يسيطر على محور عين زارة جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الاناضول



أعلن الجيش الليبي، الخميس، إحراز تقدمات مهمة في عدة محاور ضد مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، والسيطرة الكاملة على منطقة عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول مصطفى المجعي المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة للجيش.

وقال المجعي: "قواتنا مستمرة في التقدم في عدة محاور جنوبي طرابلس منها محور الرملة، والكازيرما، ووادي الربيع، والخلاطات".



وأضاف أن القوات خلال تقدمات الخميس أحكمت سيطرتها الكاملة على منطقة عين زارة جنوبي طرابلس.



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وأشار المجعي إلى أن قوات الجيش تمكنت من أسر عدد من عناصر مليشيا حفتر وتدمير عدة آليات مسلحة تابعة للمعتديين.

وتأتي تصريحات المجعي عقب إعلان الجيش الليبي تدميره 3 آليات مسلحة لمليشيا حفتر، وسيطرته على تمركزات "مهمة ومتقدمة" في محوري عين زارة ووادي الربيع جنوبي طرابلس.

كما يأتي هذا التطور عقب نجاح الجيش الليبي في السيطرة خلال الأيام القليلة الماضية على محاور قتال ومعسكرات استراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرا حمزة واليرموك.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.